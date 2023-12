Dit zijn de belangrijkste vastgoedtrends voor 2024

2023 was en is een veelbewogen jaar. Er lijken nog nooit zoveel crises te zijn geweest in Nederland. Ook de vastgoedmarkt merkt de gevolgen. Toch biedt treuren geen oplossingen. Het is tijd voor een frisse, nieuwe blik. Een blik op volgend jaar. Een jaar met hobbels, én mogelijkheden. Dit zijn de zes belangrijkste trends voor 2024 volgens Vastgoedmarkt.