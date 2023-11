Verkiezingen: inperking van migratie is onbegonnen werk

Demografie is het verkiezingsthema. De Nederlandse woningmarkt kookt over en dat ligt aan immigratie. Sluit de grenzen en alles is opgelost. Deze diagnose is mateloos populair, van de stemmer op de PVV in Venlo tot die op D66 in Amsterdam Zuid. De vraag is: wat gaat hiervan terecht komen?, blogt Coen Teulings.