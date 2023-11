Xplore Group nieuwe huurder in Life Office Utrecht

Aspen en APF International verhuren langjarig 786 m2 kantoorruimte en bijbehorende parkeerplaatsen in multi-tenantgebouw Life Office aan Xplore Group, een consultancybureau gespecialiseerd in IT, technologie en softwareontwikkeling. Life Office staat aan de Van Deventerlaan 31-51 in Utrecht.