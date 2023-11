Pieter Lems over kantoor van de toekomst: 'It's all in the mix'

Voor wie er nog aan twijfelt: het hybride werken leidt niet tot een verminderde productie en het heeft een positieve invloed op het mentale en fysieke welzijn van medewerkers. Alleen heeft de innovatiegraad er wel onder te lijden, constateert accountants- en advieskantoor PwC na onderzoek.