Nieuw hoofdkantoor Booking.com is meer dan een gebouw

Vlak voor de zomer nam Booking.com haar nieuwe hoofdkantoor aan het Oosterdokseiland in Amsterdam in gebruik. De campus (65.000 m2) is de nieuwe thuisbasis van de pakweg 6.000 werknemers die voorheen in een van de tien panden, verspreid over de stad, werkten. Een gesprek met Marnix Mali, Director Real Estate & Workspace Services.