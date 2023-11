Techbedrijf huurt 700 m2 in Secoya

Keyence International, een technologiebedrijf gespecialiseerd in geavanceerde automatiserings- en inspectieoplossingen, heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met MN Dutch Real Estate voor de huur van 700 m2 kantoorruimte in kantorencomplex Secoya aan de Papendorpseweg 91-99 in Utrecht.