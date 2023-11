NSI verhuurt 3.200 m2 in HNK aan Westblaak

NSI en Sana Commerce hebben een langjarige huurovereenkomst getekend voor circa 800 m2 in kantoorgebouw HNK Rotterdam Centrum aan de Westblaak 180 in Rotterdam. Daarnaast hebben twee huurders hun contract recent verlengd. Het gaat in totaal om ongeveer 3.200 m2.