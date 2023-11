Niet alleen kommer en kwel voor vergrijzende krimpregio's. Dit zijn de kansen

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Nederlandse bevolking voor 20,2 procent uit 65-plussers, aldus het CBS. In sommige regio's is dat nauwelijks te merken, maar in andere regio's bepalen ouderen het straatbeeld. Hoe zit het met de demografische ontwikkeling in die regio's, en hoe kan de vastgoedsector hierop inspelen?