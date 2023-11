Cor van Zadelhoff, winnaar van de Vastgoedmarkt Oeuvre Award 2023

Dat Cor van Zadelhoff op 2 november de Vastgoedmarkt Oeuvre Award 2023 kreeg toegekend, spreekt eigenlijk voor zich. Geen andere Nederlandse vastgoedentrepreneur heeft de afgelopen halve eeuw zo zijn stempel gezet op de sector als hij. Niet alleen in eigen land, maar tot ver daarbuiten. En hoewel hij inmiddels 85 is, staat hij als boerenzoon nog steeds volop in de klei van de vastgoedsector: als belegger, als adviseur, als lobbyist. Met altijd een eigen mening.