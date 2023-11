Bedrijfscomplex in Capelle verhuurd

Pimm Solutions heeft het vrijstaande bedrijfscomplex gelegen aan de Rivium Oostlaan 11 in Capelle aan den IJssel gehuurd. Het betreft circa 650 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping en 500 m2 bedrijfsruimte in combinatie met 22 parkeerplaatsen.