Bouwinvest stoot 196 appartementen in Maastricht af

Grouwels Vastgoed heeft 196 woningen in Maastricht gekocht van het Bouwinvest Residential Fund. Het is een complex in de wijk Boschstraat-Oost in de binnenstad en gebouwd in 1987. Van de woningen beschikt 54 procent over een B- of C-energielabel, terwijl de rest van de appartementen een A-label heeft.