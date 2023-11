Woonzorg verkoopt complexen in Tilburg en Ootmarsum

Woonzorg Nederland heeft de wooncomplexen Paleisring in Tilburg en Stadsgraav'n in Ootmarsum verkocht. In totaal zijn er meer dan 93 eenheden overgedragen aan de lokale woningbouwcorporaties TBV Wonen in Tilburg en Mijande Wonen in Ootmarsum.