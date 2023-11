Podcast Onroerende Zaken: het verhaal achter Heimstaden, bomenridders en kluspanden uit de gratie

In de Vastgoedmarkt-podcast Onroerende Zaken duiken Sander van der Ploeg en Peter Hanff in de uitpondplannen van Heimstaden, vertelt Rebecca Kwakman over moeizame bouwprojecten en deelt Ebru Umar haar guilty pleasure: kluspanden.