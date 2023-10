Wereldhave vestigt zich in centrum Amsterdam. 'Zuidas is achterhaald'

Het nieuwe kantoor van Wereldhave, op een steenworpafstand van het Leidseplein, is verre van traditioneel te noemen. Toch passen dit gebouw en de centrale locatie perfect bij de toekomstplannen van het bedrijf. Ceo Matthijs Storm praat met Vastgoedmarkt over het nieuwe kantoor en de veranderende werksfeer in de vastgoedsector.