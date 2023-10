Laten we alsjeblieft ophouden met het voorspellen van de huizenprijzen

Het lukt weermannen en -vrouwen al niet om te voorspellen of het volgende week gaat regenen. Laten we dus alsjeblieft stoppen met quasi onderbouwde voorspellingen over het verloop van de huizenprijzen, zeker wanneer die voorspellingen worden gedaan door belanghebbenden, schrijft Vastgoedmarkts hoofdredacteur Servaas van der Laan