Van koffiekar naar koffiebar: hoe heeft het kantoor zich ontwikkeld?

De effecten van de coronapandemie en de opkomst van kunstmatige intelligentie doen de discussie over de toekomst van het kantoor oplaaien. Niet voor het eerst: al sinds de opkomst van het kantoor wordt er met achterdocht naar gekeken. Al met al lijkt het erop dat ontwerpers het kantoor nooit echt goed in de vingers hebben gekregen en juist daarom zo worstelen. Of is eigenlijk de ontwerpvraag nooit echt helder genoeg gesteld?