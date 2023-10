John Habraken: 'De mens huisvest zich niet meer; hij wordt gehuisvest'

N. John Habraken (1928-2023) is afgelopen zaterdag overleden. Zijn hele werkende leven wijdde hij aan het veranderen van hoe we de woningbouw benaderen. Midden in de wederopbouwtijd bepleitte hij een fundamentele nieuwe manier om het woningbouwproces in te richten, met als doel de bewoner weer controle te geven over hoe hij of zij wilde wonen.