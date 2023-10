Herstel commerciële vastgoedmarkt na eerste helft 2024

De stijging van de rentes in 2022 heeft de vraag naar commercieel vastgoed in rap tempo verlaagd. Vooruitkijkend schrijft ING Research in het 'Vooruitzicht commercieel vastgoed' dat de totale vastgoedmarkt na de eerste helft van 2024 zal herstellen.