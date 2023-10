Winkelcentrum Plein 40-45 in andere handen

Dévast, onderdeel van een consortium van particuliere beleggers, heeft winkelcentrum Plein '40-'45 in Amsterdam verworven. Het winkelcentrum beslaat in totaal ongeveer 15.000 m2, verdeeld over 43 units, en omvat tevens een bovengrondse parkeergarage en diverse horecapaviljoens.