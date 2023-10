Nieuwe kijk op vastgoed: de toekomst van nichesegmenten

Welke nichesectoren hebben de toekomst in Nederland? En wat betekent de opkomst ervan voor de verhoudingen met het traditionele vastgoed? In het tweede en laatste deel van de reeks over nichesegmenten werpt Vastgoedmarkt een blik op de implicaties van de opkomst van nichesegmenten.