Zesde Courir-winkel in Maastricht

Het Franse kledingmerk Courir heeft een nieuwe winkel geopend in Nederland aan de Kleine Staat 12 in Maastricht. Met verhuurder MN is namens Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek een langjarige huurovereenkomst gesloten 172 m2 begane grond en secundaire ruimte op de bovengelegen verdiepingen.