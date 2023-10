Ingenieursbureau huurt 1.500 m2 in Schiedam

Viro is verhuisd van Vlaardingen naar de Karel Doormanweg 27 in Schiedam. Daar heeft het een langjarige huurovereenkomst gesloten voor 1.515 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond tot en met de tweede verdieping van het kantoorgebouw en 18 parkeerplaatsen.