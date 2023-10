Kwart van woningbouwopgave op kleine groene locaties goed mogelijk

Uit een recente studie van het EIB onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland is gebleken dat ook bij strikte ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van 'straatje erbij'.