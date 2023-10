Noord-Holland zet in op snelle woningbouw in landelijk gebied

Voor gemeenten in Noord-Holland wordt het eenvoudiger om snel woningen te bouwen in en bij dorpen in landelijk gebied. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) wil al het mogelijke doen om voor iedereen die in de provincie wil wonen een betaalbare woning beschikbaar te stellen.