Jurisprudentie drijft verhuurders in het nauw

Bepalingen in huurovereenkomsten, veelal over huurverhogingen voldoen volgens de rechtbank van Amsterdam niet aan de Europese Richtlijn voor oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De uitspraak zet de rechtelijke balans tussen huurder en verhuurder verder onder druk. Claudia van Meurs-Janssens en Roos de Grave bloggen over de gevolgen.