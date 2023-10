Snellere woningbouw? 'Kom met bouwgarantie, realistische plannen en 7,2 miljard'

Het is hollen en stilstaan op de markt voor nieuwbouwwoningen en op dit moment vooral dat laatste. Welke mogelijkheden zien vastgoedprofessionals om de productie weer op gang te krijgen? Deel vier van een reeks over de overheid als risicodragende partij in de woningbouw.