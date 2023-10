Bouwinvest koopt 98 seniorenwoningen in Pijnacker

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft 98 levensloopbestendige woningen verworven van Dura Vermeer Bouw Zuid West in het project WijCK in Pijnacker. Meer dan 90 procent van de woningen wordt in het middenhuursegment verhuurd aan senioren met en zonder zorgbehoefte.