Lenferink koopt The Mayor in Zwolle

Lenferink Groep Zwolle heeft kantoorgebouw The Mayor inclusief parkeergarage in Zwolle gekocht van Aroundtown. Het is een multi-tenantkantoorgebouw van 17.011 m2 en een parkeergarage met 269 parkeerplaatsen aan de Burgemeester Roelenweg 13.