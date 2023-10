Bridges verhuurt 1.000 m2 in gerenoveerd De Ruimte

Bridges Real Estate en Score Utica hebben een langjarige huurovereenkomst gesloten voor 1.000 m2 kantoorruimte in het gerenoveerde kantoorgebouw De Ruimte aan de Zonnebaan 1 in Utrecht. Score Utica centraliseert daarmee twee huidige locaties in één gedeeld kantoor.