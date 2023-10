GaragePark opent eerste vestiging in Twente

Vrijdag opent GaragePark een nieuw park aan de Steenzoutweg 5 op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid II in Hengelo. Daar zijn 88 boxen in drie varianten per direct te huur. Hiermee komt de marktleider tegemoet aan de groeiende vraag naar flexibele opslag- en bedrijfsruimten in de ondernemende regio.