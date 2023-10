Nieuwe kijk op vastgoed: 'nichesegmenten' zijn intussen groter dan kantoren en retail

Kantoren en retail waren een lange tijd de heilige graal voor de vastgoedmarkt. Over de jaren heen is het beleggingsvolume in de vastgoedmarkt steeds verder verschoven richting zogenaamde nichesectoren. Is het tijd voor een nieuwe kijk op de sectorverdeling in de vastgoedmarkt? In dit eerste deel: de opkomst van nichesectoren.