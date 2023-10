Westpoort koopt Woonhart Zoetermeer

Westpoort Vastgoed heeft het Woonhart in Zoetermeer verworven. Dat ligt aan de Europaweg tegen het Stadshart van Zoetermeer en huisvest met een oppervlakte van ruim 22.000 m2 en circa 300 parkeerplaatsen huurders in de woonbranche, zoals Leenbakker, Kwantum, Roobol, Beter Bed, Carpet Right, Jysk en diverse andere formules.