Volgt Marcus Meijer zijn vader op als Vastgoedman van het Jaar?

Als het alleen al om de deal van het jaar gaat in industrieel en logistiek vastgoed kan de jury van de Vastgoedman/vrouw van 2023 niet om Marcus Meijer heen. De 1,6 miljard grote verkoop van de pan-Europese Crossbay-portefeuille in september 2022 'steekt er in de sector met kop en schouders bovenuit'.