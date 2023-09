Bijna 6 procent meer omzet in de detailhandel in augustus

De detailhandel heeft in augustus 5,9 procent meer omgezet dan in augustus 2022, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 2,1 procent lager. De omzet van de foodsector groeide met 6,3 procent en de omzet van de non-foodsector met 4,3 procent. Online is 3,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder.