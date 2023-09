Ingenieursbureau huurt kantoorruimte in Van Bylandt Huis

In het monumentale kantoorgebouw Van Bylandt Huis aan de Benoordenhoutseweg 46 in Den Haag is 647 m2 op de begane grond verhuurd aan ingenieursbureau ZRi. Het pand maakt onderdeel uit van het Benelux Commercial Real Estate Fund van Edmond de Rothschild.