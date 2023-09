Woningbeleggers zitten stil: 'Honger om te kopen ontbreekt'

Verhuurplatform Pararius zag in twee jaar tijd het huuraanbod op de site meer dan halveren. In Rotterdam stortte het transactievolume onder bedrijfsmatige investeerders in nauwelijks een half jaar ineen. Gemene deler: de (gecapte) WOZ-waarde. Deel twee van een drieluik.