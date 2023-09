'Achteraf kun je zeggen dat de beleggingsmarkt sindsdien instortte'

Woningbeleggers handelen nauwelijks meer sinds de aankondiging van de middenhuurregulering in december vorig jaar, zo blijkt uit cijfers die Vastgoedmarkt opvroeg bij het Kadaster. Wachten op betere tijden of uitponden, zo luidt het devies vanuit de markt. Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.