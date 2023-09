Louwman-dochter koopt voormalige Albert Heijn in winkelcentrum Schalkwijk

In Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem heeft Dome Vastgoed Wassenaar een winkellocatie van 2.100 m2 verworven waar recent de Albert Heijn-supermarkt was gevestigd. Dome Vastgoed Wassenaar is onderdeel van Louwman Group.