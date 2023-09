ASR koopt Lego-winkel aan Haagse Spuistraat

ASR real estate heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund het monumentale winkelpand aan de Spuistraat 10 in Den Haag gekocht van 070 Vastgoed. Het pand heeft een oppervlakte van 1.490 m2 verdeeld over vijf verdiepingen. Het pand is verhuurd aan Lego. 070 verkocht tevens 3.000 m2 aan het Achterom aan hotelconcept Haya, blijkt uit Kadastergegevens.