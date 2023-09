'Prijzen A1-panden hebben bodem alweer gehad, er is volop handel'

Op de markt voor winkelvastgoed vinden alweer volop beleggingstransacties plaats, maar de belangstelling beperkt zich grotendeels tot highstreet-panden. Deel 1 in een reeks over de vraag of de retailvastgoedmarkt de bodem al heeft gezien.