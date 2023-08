Inflatie eurozone blijft stabiel ondanks lagere energieprijzen

De prijzen in de eurolanden zijn in augustus net zo hard gestegen als vorige maand. Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak opnieuw sterk zijn toegenomen. Gas en elektriciteit waren wel goedkoper dan een jaar eerder, maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder.