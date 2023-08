Bouwinvest-uitspraak desastreus? Mogelijk storm in een glas water

Die Bouwinvest-uitspraak kan desastreuze gevolgen hebben voor de vrije huursector. Het is daarom nog maar de vraag of de uitspraak in hoger beroep wordt bekrachtigd, schrijft Jeroen le Clercq, vastgoedadvocaat en partner bij Dentons.