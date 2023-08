Tijdelijke huurders voor te slopen Haags Bellevue-kantoorgebouw

In kantoorgebouw Bellevue aan de Bezuidenhoutseweg 27-29 in Den Haag is in totaal circa 1.882 m2 kantoorruimte verhuurd aan twee nieuwe huurders. Ze trekken er tijdelijk in, want op die plek gaat Patrizia een woon- en kantoortoren van 180 meter hoog bouwen.