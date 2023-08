Sagax koopt zeven Nederlandse panden van autobedrijf Hedin

Sagax heeft een sale- and leasebacktransactie gesloten met Hedin Mobility Group met betrekking tot zestien panden, waarvan zeven in Nederland. Sagax koopt daarnaast nog acht panden in België en een in Duitsland. Als onderdeel van de transactie is Hedin Mobility Group langlopende triple-net huurovereenkomsten aangegaan voor alle panden