Union Street verkoopt kantoorpand in Eindhoven

GeT Obelisk heeft het gebouw Obelisk aan de Marconilaan 6-16 in Eindhoven aangekocht van Union Street. Het gebouw bestaat uit zes bouwlagen en beslaat een totale oppervlakte van circa 3.600 m2 v.v.o kantoorruimte met 75 parkeerplaatsen Het gebouw is volledig verhuurd aan iO The Netherlands.