EIB: 'Werkvoorraad bouwbedrijven gelijk gebleven'

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg eind juni 10,6 maanden werk, waarmee deze op hetzelfde niveau lag als in mei. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2023 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).