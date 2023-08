PostNL-pand in Almelo verkocht

Op bedrijventerrein Turfkade West B in Almelo aan de Van Weerden Poelmanweg 7 is een bedrijfspand van 2.250 m2 in andere particuliere handen gekomen. De vraagprijs was 1,6 miljoen euro. Het pand is volledig verhuurd aan PostNL.