Staffingbedrijven huren 1.280 m2 in Secoya

Voort BV en koen BV, beide onderdeel van The Employment Group (TEG), huren met ingang van 1 januari 2024 ruim 1.280 m2 kantoorruimte in kantorencomplex Secoya aan de Papendorpseweg 91-99 in Utrecht. De verhuurder is MN Dutch Real Estate.