Garbe koopt 38.000 m2 logistiek van DSV op Maastricht-Airport

Het GLIF+II Fund, waarbij Garbe Industrial Real Estate Netherlands optreedt als asset manager, heeft in een sale-and-leasebackdeal met DSV Solutions Nederland een logistiek bedrijfscomplex van 38.106 m2 gekocht op bedrijventerrein Aviation Valley in Maastricht, in de buurt van de luchthaven Maastricht Aachen.