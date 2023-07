Tandartspraktijk naar IQuarters-campus

DutchRE heeft namens Trinity Vastgoed een huurovereenkomst getekend met tandarts Purdey Boenink-Axwijk voor tandartspraktijk Evidentaal. De praktijkruimte is ruim 200 m2 groot en gevestigd in gebouw Elisabeth op de Paalbergweg 26-36 in Amsterdam Zuid-Oost.